Только 16% инвесторов готовы рисковать ради высокой доходности

Большинство инвесторов предпочитают умеренный или минимальный уровень риска. При этом 84% самостоятельно анализируют рынок перед выбором инструментов для вложений.

Высокий уровень риска ради потенциально большей доходности готовы допустить 16% россиян с опытом инвестирования. Еще 43% выбирают умеренный риск, 28% — минимальный, а 13% полностью избегают рискованных вложений. Это следует из совместного исследования Банки.ру и hh.ru, с результатами которого ознакомился «Клерк».

Самым популярным инвестиционным инструментом оказались акции — их используют 64% опрошенных. Накопительные счета выбирают 50%, облигации — 47%, вклады — 43%. Физические активы, включая наличную иностранную валюту, ювелирные изделия и коллекционные предметы, используют 4%, а скины в Counter-Strike — 2%.

Большинство инвесторов — 84% — самостоятельно анализируют рынок перед принятием решения. На рекомендации банков ориентируются 29%, на информацию из соцсетей и от блогеров — 17%.

С ростом дохода самостоятельный анализ становится распространеннее. Среди респондентов с доходом до 70 тыс. рублей на него ориентируются 76%, а среди получающих 151–250 тыс. — уже 90%. В последней группе также чаще инвестируют в недвижимость и цифровые активы — 26% и 23% соответственно против 10% среди опрошенных с доходом до 70 тыс. рублей.

«Профессиональный бэкграунд определяет не только доступ к инструментам, но и допустимый уровень риска, на который готовы пойти инвесторы», — рассказала директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

Самую высокую готовность к риску показали сотрудники рекламы и PR — 40% допускают высокий уровень риска ради большей потенциальной доходности. В ИТ и телекоме 58% придерживаются умеренного подхода, в транспортной отрасли — 59%. Среди работников HoReCa 27% полностью избегают рискованных вложений.

Исследование Банки.ру и hh.ru проводилось с 17 по 25 июля 2026 года. В опросе приняли участие 2 182 респондента.