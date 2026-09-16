Казначейство назвало главные причины приостановки операций бизнеса

За восемь месяцев 2026 года Федеральное казначейство приостановило 120 операций участников казначейского сопровождения. Годом ранее таких операций было почти в семь раз больше.

По состоянию на 1 сентября 2026 года в рамках казначейского мониторинга приостановили 120 операций на общую сумму 747,7 млн рублей. Об этом Федеральное казначейство сообщило «Клерку» в ответ на запрос редакции.

За аналогичный период 2025 года ведомство приостановило 820 операций на 3,946 млрд рублей. Таким образом, количество приостановленных операций за год существенно сократилось.

Чаще всего в 2026 году операции приостанавливали, если Казначейство получало информацию об исключении участника казначейского сопровождения или получателя его денег из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Еще одна распространенная причина — информация о признании участника или получателя средств банкротом.

Отдельно Казначейство назвало основные причины отказов в проведении операций при санкционировании расходов. Среди них:

отсутствие утвержденных сведений об операциях с целевыми средствами;

несоответствие назначения платежа целям государственного или муниципального контракта либо другого договора;

необоснованное перечисление денег на банковские счета;

отсутствие документов, которые подтверждают поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг;

нарушение режима лицевого счета при казначейском сопровождении целевых средств.

При этом в рамках казначейского мониторинга Казначейство не проверяет ошибки в документах подрядчиков и поставщиков, уточнили в ведомстве.

После получения информации о приостановлении операции участнику казначейского сопровождения в предусмотренных случаях нужно принять решение не позднее второго рабочего дня.

Наиболее распространенными основаниями для последующего отказа в уже приостановленной операции становятся отсутствие такого решения либо решение о возврате документов, которые представили для проведения операции.