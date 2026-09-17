Депутат рассказал, кому увеличат пенсию с 1 октября 2026

Осенью 2026 года прибавки смогут получить несколько категорий пенсионеров. Возможная индексация военных пенсий на 4% пока не подтверждена документами.

Фиксированная выплата к страховой пенсии при достижении 80 лет увеличится на 9 584,69 рубля, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. Одновременно пенсионеру назначат надбавку на уход в размере 1 413,86 рубля. Такие же суммы предусмотрены при установлении I группы инвалидности, если повышение не назначали ранее.

После увольнения работающему пенсионеру пересчитают выплату с учетом пропущенных индексаций. Доплаты также предусмотрены за северный и сельскохозяйственный стаж, а также при наличии нетрудоспособных иждивенцев.

«Появление нетрудоспособного иждивенца дает прибавку 3 194,90 рубля за каждого, максимум учитываются трое. За 15 лет работы на Крайнем Севере фиксированная выплата повышается на 4 792,35 рубля, за 20 лет в приравненных местностях — на 2 875,41 рубля. При 30 годах сельхозстажа положено еще 2 396,17 рубля», — сказал депутат.

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, по словам Говырина, может вырасти на 4% с 1 октября, после чего должны пересчитать военные пенсии. Однако документы, подтверждающие эту индексацию, пока не опубликованы.