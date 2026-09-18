Юрист объяснил, что ФНС считает главным признаком дробления бизнеса

Налоговая оценивает не один формальный признак, а совокупность обстоятельств, которые могут указывать на единый бизнес. Общие сотрудники, бухгалтерия или помещение сами по себе еще не доказывают искусственное дробление.

ФНС может увидеть признаки дробления, если несколько юридических лиц или ИП фактически ведут единый бизнес, который разделен преимущественно ради снижения налоговой нагрузки. Об этом «Клерку» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Среди заметных индикаторов — взаимозависимость участников, единый центр управления, общая кадровая политика, переход работников между компаниями без реального изменения функций, общие помещения, оборудование, сайт, телефоны, бухгалтерия и другие службы, а также общие поставщики и покупатели.

Дополнительным сигналом может стать создание новых компаний непосредственно перед приближением к лимитам применения специального налогового режима.

«Однако главным маркером является осуществление одной и той же экономической деятельности формально самостоятельными субъектами. Либо разделение единого технологического процесса на отдельные компании», — отметил Хаминский.

При этом наличие общих сотрудников, бухгалтерии, помещения, сайта или даже взаимозависимости само по себе еще не доказывает искусственное дробление. По словам юриста, важна совокупность обстоятельств и прежде всего наличие самостоятельной деловой цели.

Если бизнес не согласен с позицией ФНС, ему придется документально подтвердить самостоятельность каждой организации или ИП, отдельный вид деятельности и экономический результат.

После получения требования, информационного письма или приглашения для дачи пояснений Хаминский не советует ограничиваться формальным ответом или сразу менять структуру бизнеса. Сначала следует установить, какие именно признаки дробления увидела ФНС, за какие периоды они выявлены и какие данные использует налоговая.

Формальное закрытие ИП, перевод сотрудников или смена вывесок без изменения экономической сути бизнеса могут, напротив, дать налоговой дополнительные доказательства и повод для проверки.