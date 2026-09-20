Юрист объяснил, когда бизнес рискует потерять амнистию за дробление

Возможность списать налоговые обязательства, пени и штрафы за дробление зависит в том числе от того, когда бизнес отказался от такой модели. Если дробление продолжится в 2025–2026 годах, право на соответствующую амнистию может быть утрачено.

При добровольном отказе от дробления в 2025–2026 годах налоговая амнистия позволяет прекратить обязательства по налогам, пеням и штрафам, которые связаны с дроблением за 2022–2024 годы. Об этом «Клерку» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Механизм амнистии установлен ст. 6 Федерального закона от 12 июля 2024 года № 176-ФЗ.

При этом добровольный отказ — это не просто закрытие компании или ИП либо формальное перераспределение бизнес-процессов.

«Добровольный отказ означает не просто закрытие субъекта хозяйственной деятельности или формальное перераспределение бизнес-процессов, а исчисление и уплату налогов с учетом консолидации доходов и иных показателей участников группы и представление соответствующей отчетности», — объяснил Хаминский.

Момент отказа от дробления имеет принципиальное значение. Если бизнес отказался от него с 1 января 2025 года, амнистия охватывает 2022–2024 годы.

Если отказ произошел уже после решения о проведении выездной проверки за 2025 или 2026 год, то, по словам юриста, амнистия в общем случае сокращается до 2022–2023 годов.

Если же проверка за 2025–2026 годы установит, что бизнес продолжал использовать дробление, право на соответствующую амнистию может быть утрачено.

Хаминский также предостерег от попыток создать только видимость отказа от прежней модели.

«Формальное закрытие ИП, перевод сотрудников или смена вывесок без изменения экономической сути бизнеса могут, напротив, дать налоговой дополнительные доказательства и повод для проверки», — отметил юрист.

Если дробление установят, последствия будут зависеть от конкретной схемы. Возможны доначисление налогов исходя из консолидированных показателей, пени и штрафы. При крупных и особо крупных размерах неуплаченных налогов, по словам Хаминского, также может возникнуть вопрос об уголовной ответственности.