Участники СВО получили преимущество при сокращении штата с 1 сентября 2026

Работодатель должен сохранить за вернувшимся участником СВО рабочее место, если его квалификация и производительность труда равны показателям других сотрудников.

Участники СВО получили преимущественное право на оставление на работе при сокращении, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Изменения внесены в ст. 179 ТК.

Право распространяется на сотрудников, чей трудовой договор возобновили после окончания службы по мобилизации или контракту. Норма также касается тех, кто служил в добровольческих формированиях и вернулся к прежнему работодателю.

«В том случае, если их квалификация и производительность труда равны с другими работниками, преимущество остается за ними», — подчеркнула Екатерина Стенякина.

При сокращении численности или штата кадровая служба должна проверить, есть ли в организации работники из этих категорий. Ранее преимущественное право среди участников боевых действий ст. 179 ТК предусматривала для инвалидов боевых действий.