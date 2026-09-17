Эксперт назвал размер депутатской пенсии

Депутатская пенсия состоит из страховой части и надбавки за стаж. Страховая часть составляет около 27 224 рублей, а при стаже менее пяти лет доплата не предусмотрена.

При стаже от 5 до 10 лет надбавка составляет 55% от вознаграждения, или примерно 24–27 тыс. рублей. Общая пенсия в таком случае достигает около 52 тыс. рублей, рассказал профессор Финансового университета Александр Сафонов.

После 10 лет работы надбавка повышается до 75% от вознаграждения и составляет 44–47 тыс. рублей. С учетом страховой части итоговая выплата может достигать примерно 72 тыс. рублей.