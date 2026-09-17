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Пенсии
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Эксперт назвал размер депутатской пенсии

Размер выплаты зависит от депутатского стажа. Максимальный размер — до 72 тыс.

Депутатская пенсия состоит из страховой части и надбавки за стаж. Страховая часть составляет около 27 224 рублей, а при стаже менее пяти лет доплата не предусмотрена.

При стаже от 5 до 10 лет надбавка составляет 55% от вознаграждения, или примерно 24–27 тыс. рублей. Общая пенсия в таком случае достигает около 52 тыс. рублей, рассказал профессор Финансового университета Александр Сафонов.

После 10 лет работы надбавка повышается до 75% от вознаграждения и составляет 44–47 тыс. рублей. С учетом страховой части итоговая выплата может достигать примерно 72 тыс. рублей.

Автор
КонсультантПлюс
Интернет и технологии

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Ирина Иванова
Комментарии
1
  • B
    bogdanovv

    им не пенсию, а сроки давать надо

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