Россияне назвали идеальный возраст для смены профессии

Возраст от 30 до 39 лет считают наиболее подходящим для начала карьеры в новой сфере 42% участников исследования «Одноклассников» и «Работы.ру». Период от 25 до 29 лет выбрали 19%, от 40 до 49 лет — 18%. Начать карьеру заново в 50–59 лет считают возможным 9%, после 60 лет — 6%.

При неудовлетворенности текущей карьерой 53% респондентов точно готовы сменить профессию, еще 26% скорее готовы к переменам. Не уверены в кардинальных решениях 14%, а скорее или точно не готовы менять карьеру 7%.

«Ключевым ресурсом для профессиональных перемен россияне считают наличие гарантированной вакансии или предложения от работодателя — такой ответ дали 60% опрошенных», — говорится в исследовании.

Финансовая подушка на три–шесть месяцев нужна 49% участников, доступ к обучению или переквалификации — 46%, поддержка близких — 32%, пошаговый план перехода — 27%.

Среди опрошенных старше 40 лет профессию или карьерное направление уже меняли 46%. При неудовлетворенности работой 58% представителей этой возрастной группы готовы сменить профессию, а главным приоритетом для них остаются стабильный доход и финансовая безопасность.