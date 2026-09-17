ИИ на службе ФНС: как нейросети будут отбирать компании на налоговые проверки в 2026–2027 годах

Налоговый контроль переходит на автоматический ИИ-скоринг. Уже сегодня, 17 сентября, в 15:00 мск на бесплатном вебинаре «Клерка» экс-чиновник ФНС Дмитрий Кудряшов разберет скрытую логику алгоритмов АИС «Налог-3», каким может быть ПК АИС Налог - 4 и расскажет, как бизнесу пройти цифровой фильтр без доначислений.

Налоговый контроль в России становится всё более цифровым и предсказуемым, но только для тех, кто понимает логику ФНС. В 2026 году налоговая служба активно использует ПК АИС «Налог-3» для анализа рисков, а в 2027 году не исключено расширение применения искусственного интеллекта для автоматического выявления нарушений, а это изменит и критерии отбора на проверки, и сам подход к контролю.

Разобраться в этой логике поможет бесплатный вебинар «Клерка» «Налоговые проверки ФНС физлиц, ИП и организации — 2026 и перспективы на 2027 год», который пройдет сегодня, 17 сентября, в 15:00 мск.

Эксперт разберёт:

Риск-модель ФНС — от источников данных (отчётность, банки, маркетплейсы, онлайн-кассы, геоданные) до формирования «налогового профиля» в АИС «Налог-3»;

Алгоритм камеральных проверок и новые контрольные соотношения по НДС и УСН;

Критерии отбора на выездные проверки и этапы предпроверочного анализа;

Особенности контроля для физлиц, ИП и организаций по отдельности.

Отдельный блок — про будущее: сможет ли ИИ уже в 2027 году собирать доказательную базу по нарушениям, какой будет следующая версия системы ФНС и что такое «автоакты» по камеральным проверкам.

Вебинар проведёт Дмитрий Кудряшов — экс-заместитель начальника отдела анализа и планирования Управления ФНС по Красноярскому краю, курировавший предпроверочный анализ и выездные проверки.

Участие бесплатное, регистрация обязательна. Подписчикам Клерк.Премиум и Клерк.Система доступен именной сертификат о посещении вебинара.

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