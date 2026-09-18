ФНС: суперсервисом регистрации рождения детей воспользовались 1,5 млн матерей

Родители могут зарегистрировать ребенка через Госуслуги, после чего сведения автоматически поступят в ведомства для оформления документов и мер поддержки.

Суперсервисом «Рождение ребенка» с момента запуска в 2022 году воспользовались 1,5 млн матерей, сообщили в ФНС. Для онлайн-регистрации нужны электронное медицинское свидетельство, заявление матери на Госуслугах и согласие мужа на имя ребенка.

После создания электронной записи система передает сведения ведомствам. На их основании оформляются ИНН, СНИЛС, медицинский полис и сертификат на материнский капитал. В первый месяц после рождения ребенка 10% родителей уже не обращаются за бумажным свидетельством.

«Практически все пособия, которые сегодня направляет Социальный фонд России, так или иначе связаны с получением и обработкой сведений и из ЕГР ЗАГС, из налоговой системы, из нашего единого регистра населения», — сообщил замруководителя ФНС Виталий Колесников.

Эти сведения позволяют Соцфонду проактивно назначать пособия и устанавливать семейные связи.

Сервис работает на базе ЕГР ЗАГС, запущенного в 2018 году. Реестр содержит 525 млн оцифрованных записей с 1926 года и 41 млн актов, зарегистрированных электронно. Ежегодно в него вносят около 5 млн записей и проводят 8 млн юридически значимых действий.