Для пострадавшего от атак БПЛА бизнеса предложили расширить льготное кредитование

Льготные программы могут распространить на цифровые платформы, электронную торговлю, нефтепереработку, сельское хозяйство и туризм.

Дополнительные меры финансово-кредитной поддержки компаний, пострадавших от атак БПЛА, обсудила Ассоциация банков России по инициативе группы RWB и «WB банка».

Помощь может потребоваться владельцам логистических центров, складов, производственных и торговых объектов, а также предприятиям нефтепереработки, туризма и сельского хозяйства.

«Предприятия из пострадавших отраслей испытывают потребность в дополнительной поддержке по аналогии с мерами в период пандемии COVID-19. Как для субъектов МСП, так и крупного бизнеса остро стоит вопрос получения финансирования для восстановления операционной деятельности», — говорится в сообщении ассоциации.

Председатель совета Ассоциации банков России и председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил рассмотреть реструктуризацию кредитов и рассрочку платежей. Также участники обсудили кредитные каникулы, регуляторные послабления, бюджетное финансирование и госгарантии. Для МСП, крупного бизнеса и системообразующих предприятий могут установить отдельные лимиты льготного кредитования.

Комплекс банковских и государственных мер позволит восстановить оборот пострадавших отраслей в течение следующего года и сохранить занятость более чем для 350 тыс. человек, считают участники обсуждения. Ассоциация доработает предложения и направит консолидированную позицию регулятору и профильным министерствам.