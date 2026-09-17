🚚 Правительство обновило правила развития таможни до 2030 года

Правительство актуализировало Стратегию развития таможенной службы до 2030 года. Время досмотра грузового транспорта на пунктах пропуска планируют сократить в несколько раз за счет цифровизации контроля.

Время досмотра грузового автомобильного транспорта на пунктах пропуска через госграницу планируют сократить с нынешних 35–50 минут до 10 минут. Такая задача вошла в обновленную Стратегию развития таможенной службы до 2030 года, распоряжение об утверждении которой подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Сократить время досмотра планируют в том числе за счет цифровизации процессов контроля. Электронные системы досмотра и анализа рентгеновских снимков войдут в перспективные модели автомобильных, морских, железнодорожных и воздушных пунктов пропуска.

С 1 января 2027 года такие модели будут использовать как стандарт при строительстве, модернизации и реконструкции пунктов пропуска через госграницу.

Для ускорения таможенных операций также планируют использовать предварительные декларации на товары при проведении контроля на автомобильных пунктах пропуска.

Еще одно направление — дальнейшее развитие электронного декларирования. Для этого власти намерены совершенствовать работу распределительной сети центров электронного декларирования.

Обновленная стратегия также предусматривает запуск новой автоматизированной информационной системы таможенных органов. Она должна автоматизировать таможенные операции и улучшить управление внутренними процессами.

Стратегию развития таможенной службы до 2030 года правительство утвердило в мае 2020 года. Один из ее основных целевых показателей — довести долю автоматизированных таможенных операций до 100% к 2030 году.