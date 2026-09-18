Организациям новых регионов налоговая рекомендует переоценить имущество

Стоимость основных средств можно определить самостоятельно или с помощью независимого эксперта. Выбранный способ расчета нужно подробно обосновать.

Организациям в ДНР рекомендовали провести переоценку имущества для актуализации налоговой базы, сообщило региональное управление ФНС. При использовании метода прямой оценки стоимость объектов определяют по рыночной или справедливой стоимости.

Порядок переоценки по справедливой стоимости регулирует МСФО (IFRS) 13. Стандарт предусматривает три подхода к оценке:

рыночный – на основе цен сделок с идентичными или аналогичными объектами;

затратный – исходя из суммы, которая потребовалась бы для создания или покупки аналогичного объекта;

доходный – на основе прогноза будущих доходов от актива.

Для оценки предпочтительно использовать рыночные цены на идентичные активы. Если их нет, подойдут сведения о схожих объектах. При отсутствии таких данных стоимость рассчитывают самостоятельно, а методику подробно обосновывают.

Руководитель должен оформить проведение переоценки приказом. Ее результаты фиксируют в акте, а новую стоимость объектов вносят в инвентарные карточки.