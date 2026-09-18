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Банкротство
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Реструктуризацию долгов предлагается разрешить до банкротства

Механизм позволит списывать часть задолженности жизнеспособных предприятий по единым правилам. Уступки смогут делать банки, подрядчики и другие кредиторы.

Возможность реструктурировать задолженность на добанкротной стадии нужно закрепить при обновлении закона о банкротстве, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Механизм предлагается применять, если устойчивое предприятие не справилось с кредитной нагрузкой.

Речь может идти о компаниях, которые взяли слишком много кредитов или рассчитывали на снижение ставки. В таком случае часть задолженности смогут списать по единым правилам.

«Банки списывают, подрядчики списывают и так далее, но зато получают потом нормальное предприятие, которое нормально платит», — пояснил Максим Решетников.

Министр также отметил, что остаются нерешенные вопросы в законодательстве о финансовых рынках и договорах инвестиционного товарищества.

Автор
КонсультантПлюс
Интернет и технологии

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