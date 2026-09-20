Матери-героини с 2027 года будут получать по 1 млн рублей через СФР

С 1 января 2027 года Социальный фонд начнет выплачивать единовременное поощрение россиянкам со званием «Мать-героиня». Размер выплаты составит 1 млн рублей.

Единовременную выплату в 1 млн рублей при присвоении звания «Мать-героиня» с 1 января 2027 года будет перечислять Социальный фонд России. Такой порядок предусмотрен проектом Минтруда.

Через СФР также будут выплачивать поощрения за другие государственные награды: 500 тыс. рублей — награжденным орденом «Родительская слава», 200 тыс. рублей — медалью ордена «Родительская слава».

После опубликования указа о награждении уполномоченный орган региона должен в течение 10 рабочих дней уведомить получателя о награде и порядке получения единовременной выплаты.

После этого необходимые сведения направят в Социальный фонд для перечисления денег.

Новый порядок должен начать действовать с 1 января 2027 года.