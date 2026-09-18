📅 До 21 сентября 2026 нужно подать декларацию при импорте, уплатить ввозной НДС и акцизы

Импортеры из ЕАЭС сдают декларацию по косвенным налогам по новой форме.

Импортеры товаров из стран ЕАЭС должны отчитаться по косвенным налогам за август до 21 сентября 2026 года включительно, напомнило УФНС по Пермскому краю.

Декларацию подают по форме КНД 1151088, утвержденной приказом ФНС от 8 мая 2026 года № КЧ-1-3/299@.

В форме появился раздел для документов о предстоящей поставке (ДОПП) и обеспечительных платежей. При автомобильных перевозках из Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана импортеры также должны работать в системе подтверждения ожидания товаров.

ДОПП оформляют на товары по одному перевозочному документу. В общем случае его нужно направить не позднее чем за два календарных дня до ввоза, а если обеспечительный платеж не требуется — не позднее чем за четыре часа. После проверки оператор присваивает документу ссылку или QR-код, без которого груз не пропустят через границу РФ.

Обеспечительный платеж должен быть не меньше суммы НДС и акциза и вносится не позднее чем за два календарных дня до ввоза. С 1 июля 2026 года он обязателен для поставок из Армении, Казахстана и Кыргызстана.

Для импорта из Белоруссии до 31 октября 2026 года действует переходный период: ДОПП обязателен, но платеж не требуется. Подать документ можно через сервис ФНС или оператора ЭДО при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи.

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