Для производителей анимационных фильмов налог на прибыль снизят до 3%

Льготная ставка начнет действовать с 2027 года. Для ее получения компания должна не менее пяти лет состоять в специальном реестре.

Ставку налога на прибыль для российских организаций, которые производят анимационные фильмы, снизят до 3%, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина. Решение принято по поручению президента.

«Для получения этой льготы компания должна в течение пяти лет находиться в соответствующем реестре», — уточнил премьер-министр.

В прошлом году в реестре числилось более 70 компаний.

Правительство рассчитывает, что льгота повысит инвестиционную привлекательность производителей анимации. Новая норма будет применяться с 2027 года.