Охранникам, сбивающим беспилотники, предложили давать статус ветерана
Статус ветерана боевых действий смогут получить сотрудники специализированных охранных предприятий со стажем не менее шести месяцев.
Статус ветерана или инвалида боевых действий предложили присваивать сотрудникам специализированных охранных предприятий, которые перехватывают и подавляют беспилотники.
Такой законопроект депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму 17 сентября 2026 года.
Изменения планируют внести в закон «О ветеранах». Они затронут сотрудников, которые борются с воздушными, надводными и подводными беспилотниками, а также другими автоматизированными комплексами. Для получения статуса ветерана потребуется проработать на таком предприятии не менее шести месяцев.
Сейчас специализированные охранные предприятия работают в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.
Действие новых норм предлагают распространить на правоотношения, возникшие с 13 июня 2023 года.