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Экономика России
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Путин заявил о снижении инфляции и росте реальных зарплат

Инфляция находится под контролем, а нефтегазовые доходы бюджета скоро вырастут.

Уровень инфляции в России в целом находится под контролем, она снижается со второго квартала 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, глава государства рассказал о росте зарплат.

«Растут заработные платы — за первое полугодие плюс 6,5% в реальном выражении», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Также ожидается рост нефтегазовых доходов бюджета в ближайшее время, что позволит пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ), добавил он.

Автор
КонсультантПлюс
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Arhimed0
Комментарии
2
  • N
    natalisl

    Здорово, наверное, жить в их выдуманном мире. Почему-то в нашем мире покупательная способность зарплат снижается каждый день и инфляция идёт семимильными шагами.

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