Путин заявил о снижении инфляции и росте реальных зарплат

Инфляция находится под контролем, а нефтегазовые доходы бюджета скоро вырастут.

Уровень инфляции в России в целом находится под контролем, она снижается со второго квартала 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, глава государства рассказал о росте зарплат.

«Растут заработные платы — за первое полугодие плюс 6,5% в реальном выражении», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Также ожидается рост нефтегазовых доходов бюджета в ближайшее время, что позволит пополнить Фонд национального благосостояния (ФНБ), добавил он.