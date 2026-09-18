Сбер повысил ставки по вкладам на шесть и семь месяцев до 13,5%

Ставки по вкладам Сбера на шесть и семь месяцев выросли до 13,5% годовых, сообщила пресс-служба банка. Ранее максимальная доходность на этих сроках составляла 12,6% и 12,3% соответственно.

Максимальную ставку можно получить при выплате процентов в конце срока. По вкладу «Лучший %» новые условия доступны для средств, которые ранее не размещались на вкладах и накопительных счетах Сбера.

По «СберВкладу» ставка 13,5% действует для клиентов, у которых уже есть сбережения в банке. Для этого нужно разместить более 1 млн рублей с учетом дополнительных надбавок.