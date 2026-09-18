ИП смогут переоформлять лицензии на недра на созданные ими компании

Передать право пользования участком недр можно будет компании, единственным учредителем которой стал предприниматель. Получать новую лицензию в таком случае не потребуется.

ИП могут разрешить переоформлять права пользования недрами на созданные ими юрлица. Законопроект об этом 17 сентября 2026 года внес в Госдуму зампредседателя Комитета по экономической политике Станислав Наумов.

Сейчас закон предусматривает передачу таких прав при реорганизации и перемещении активов между юрлицами, но не регулирует аналогичную процедуру для ИП.

Поэтому предпринимателю, который создает компанию, приходится заново получать лицензию. Эта процедура занимает от четырех до восьми месяцев, тогда как переоформление действующей лицензии — около 65 рабочих дней.

Для передачи права ИП должен быть единственным учредителем новой компании и передать ей необходимое имущество. Организация также обязана соответствовать требованиям к пользователям недр.

Переход права запретят, если ИП прекратил деятельность, нарушил условия пользования недрами, проходит процедуру банкротства либо его право приостановлено.

Если закон примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.