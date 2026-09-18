В Ростовской области просят ввести мораторий на банкротство аграриев

Инициатива связана с нарушением поставок урожая из-за атак на суда в Азово-Черноморском бассейне. Аграриям также предлагают отсрочить лизинговые платежи и продлить кредиты.

Мораторий на банкротство сельхозпроизводителей предложили ввести депутаты Заксобрания Ростовской области, сообщил председатель регионального парламента Александр Ищенко. Обращение направили в правительство России.

«С нарушением логистических цепочек по транспортировке урожая, произведенного в Ростовской области, эта тема волнует всех сельхозтоваропроизводителей, волнует жителей сельских регионов», — сказал Ищенко.

По его словам, региональные депутаты поддержали позицию губернатора и считают мораторий обоснованным в текущих условиях.

Кроме того, парламентарии предложили предоставить сельхозпроизводителям отсрочку по лизинговым платежам и продлить сроки кредитования. Ранее Минтранс создал специальный штаб для координации грузовых перевозок в Азово-Черноморском бассейне из-за атак беспилотников на морские суда.

На Ростовскую область приходится около 12% российского экспорта зерна. Регион поставляет его более чем в 100 стран.