Автолавки и мобильные заправки разрешат размещать на придорожных площадках отдыха

Правительство одобрило поправки для внесения в Госдуму. Для размещения мобильного объекта потребуется письменное разрешение владельца дороги.

Автолавки, фудтраки, автомагазины, автоцистерны и мобильные заправки смогут работать на придорожных площадках отдыха, следует из одобренного правительством проекта поправок к закону «Об автодорогах и дорожной деятельности».

Кабмин одобрил документ на заседании 17 сентября 2026 года, пишет «Коммерсант».

Размещать мобильные объекты дорожного сервиса смогут физические и юридические лица. Для этого нужно будет получить письменное разрешение владельца автодороги, например госкомпании «Автодор».

Сейчас площадки отдыха предназначены только для стоянки транспорта, а кафе, рестораны и заправки можно размещать на площадках с АЗС или в многофункциональных зонах дорожного сервиса.

Для мобильных объектов не потребуется документация по планировке территории, поскольку они не имеют неразрывной связи с земельным участком. Это позволит малому и среднему бизнесу не тратиться на строительство примыканий к дорогам и другую капитальную инфраструктуру.

Поправки также закрепят в законе понятие многофункциональной зоны дорожного сервиса. Такие зоны уже работают, хотя их определения в законодательстве пока нет: только на дорожной сети «Автодора» действует почти 150 МФЗ.