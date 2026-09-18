Появился новый способ отключить рекламу на «Клерке»
Сделали тариф отдельно от наших подписок. Отключить рекламу можно на месяц или год.
На сайте Клерк.ру теперь можно отключить рекламу без оформления какой-либо из наших подписок. Ни баннеров, ни поп-апов — только контент.
Есть два способа:
за 199 рублей на 30 дней;
за 1 490 ₽ на год (выгода — 38%).
Если потеряете кнопку — найти ее можно здесь, в правом верхнем углу экрана:
Но также напоминаем, что реклама отключается и в наших подписках: Клерк.Система, Клерк.Школа и Система+Школа. Сейчас на них акция — 3 месяца в подарок при покупке 6 месяцев.
Прекрасно: теперь ИИ будет писать объяснительные про «расходы без прихода» — вы экономите нервы, налоговая получает аккуратный текст, а в случае вопросов все в один голос разводят руками и говорят «это сделал бот».