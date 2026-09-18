Появился новый способ отключить рекламу на «Клерке»

Сделали тариф отдельно от наших подписок. Отключить рекламу можно на месяц или год.

На сайте Клерк.ру теперь можно отключить рекламу без оформления какой-либо из наших подписок. Ни баннеров, ни поп-апов — только контент.

Есть два способа:

за 199 рублей на 30 дней;

за 1 490 ₽ на год (выгода — 38%).

Отключить рекламу

Если потеряете кнопку — найти ее можно здесь, в правом верхнем углу экрана:

Как отключить рекламу на Клерк.ру

Но также напоминаем, что реклама отключается и в наших подписках: Клерк.Система, Клерк.Школа и Система+Школа. Сейчас на них акция — 3 месяца в подарок при покупке 6 месяцев.