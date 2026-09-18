Банк России сообщил о замедлении роста цен почти во всех регионах

Цены на продукты снизились в двух третях регионов России на фоне поступления нового урожая. Услуги также подешевели в большей части регионов.

В августе почти во всех российских регионах цены росли медленнее, чем в июле, либо снижались. Об этом сообщил Банк России.

Продукты подешевели в двух третях регионов. Основной причиной стало поступление в продажу овощей и фруктов нового урожая. Такое снижение цен характерно для августа, однако в этом году оно оказалось несколько слабее обычного. Продолжили дешеветь сыры и молочная продукция.

Непродовольственные товары в большинстве регионов, напротив, подорожали. При этом в двух третях регионов рост цен оказался слабее июльского. Заметно замедлилось подорожание моторного топлива.

На фоне ослабления рубля в летние месяцы выросли цены на средства связи, электронику и компьютеры.

Услуги подешевели в большей части регионов. Продолжили снижаться цены на внутренний туризм и пассажирский транспорт. Бытовые и медицинские услуги дорожали медленнее, хотя темпы роста цен оставались высокими.