Нулевой РСВ больше не спасет: как владельцам ООО избежать штрафов за директора в 2026 году. Выпуск № 123 подкаста «Налоговое утро»
С 1 января 2026 года база для страховых взносов руководителя коммерческой организации не может быть меньше федерального МРОТ — сейчас это 27 093 рубля.
Даже если компания год ничего не продает, на счетах нет средств, а единственный учредитель-директор работает без трудового договора и зарплаты, взносы все равно начисляются.
При этом для начисления взносов не имеет значения деятельность организации, наличие отпуска или больничного. При общем тарифе 30% они составляют 8 127 руб. 90 коп. в месяц. При этом за сдачу нулевых расчетов можно получить начисление пеней, недоимки и дополнительные вопросы от налоговой.
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