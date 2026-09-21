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Экономика России
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💲 Официальный курс рубля укрепился 21 сентября 2026

Банк России установил курсы валют на 19 сентября 2026 года. Рубль укрепился к доллару, евро и юаню.

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Курс доллара снизился на 0,3118 рубля и составил 84,1975 рубля 21 сентября 2026 года, сообщил Банк России. 18 сентября американская валюта стоила 84,5093 рубля.

Официальный курс евро уменьшился на 0,8313 рубля — с 97,4984 до 96,6671 рубля. Курс китайского юаня снизился на 0,0118 рубля и составил 12,5670 рубля против 12,5788 рубля ранее.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 21 сентября 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

84,1975 руб.

Евро

96,6671 руб.

Юань

12,5670 руб.

Для расчета курсов доллара и евро ЦБ использует данные реальных межбанковских сделок на внебиржевом рынке. Регулятор учитывает сделки с участием не менее трех разных банков. Если операций с долларом или евро нет, курс рассчитывают через другие валюты, например юань.

ЦБ публикует официальные курсы каждый рабочий день примерно до 18:00 мск, они действуют со следующего дня. Эти значения применяют в бухгалтерском и налоговом учете, а курсы банков и обменников могут отличаться из-за спроса и заложенной маржи.

Автор
Точка Банк
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