Россиянам начнут отказывать в кредитах из-за долгов по ЖКХ и алиментам

Банк России предложил обязать кредиторов учитывать задолженность по ЖКХ, алиментам и другим имущественным обязательствам при расчете долговой нагрузки заемщиков. Если по долгам уже открыто исполнительное производство, шансы на получение кредита или ипотеки могут снизиться.

ЦБ включил новые меры в проект Основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы. Регулятор предлагает передавать в бюро кредитных историй сведения о неисполненных имущественных обязательствах, по которым работают судебные приставы, а также учитывать такие долги при расчете показателя долговой нагрузки.

Речь идет прежде всего о задолженности по коммунальным услугам, алиментам и услугам связи. Сейчас подобные обязательства не всегда отражаются в кредитной истории и зачастую остаются вне оценки платежеспособности заемщика. Об этом пишут «Известия».

Кроме того, Банк России намерен обязать банки учитывать платежи по рассрочкам. В расчет могут войти как договоры рассрочки, данные о которых уже передаются в бюро кредитных историй, так и рассрочки от застройщиков. Это позволит кредиторам видеть обязательства, которые ранее могли оставаться скрытыми.

Если долг по ЖКХ или алиментам дошел до стадии исполнительного производства, он сможет увеличить долговую нагрузку клиента и снизить его шансы на получение нового кредита.

Нововведение поможет банкам точнее оценивать риски и сократит число займов, выдаваемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Одновременно доступность кредитов может снизиться для части граждан, а ошибки или задержки в обновлении данных способны привести к отказам даже после погашения задолженности.

Сейчас банки рассчитывают показатель долговой нагрузки в основном на основании сведений из бюро кредитных историй. В феврале 2026 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает расширение обмена данными между БКИ и ФССП. ЦБ предлагает сделать следующий шаг и обязать кредиторов учитывать такие долги при принятии решений о выдаче займов.