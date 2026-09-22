Минфин не исключил участие иностранцев в покупке национализированных активов

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал, что после передачи актива в казну Росимущество сначала назначает руководство, проводит инвентаризацию юридической структуры компании, снимает обременения и организует оценку бизнеса. После этого правительство принимает решение о продаже актива на аукционе.

По словам замминистра, предельный срок пребывания компании на балансе Росимущества составляет 18 месяцев. В качестве примера он привел ЮГК, которая находилась в собственности государства с июля 2025 года по март 2026 года.

«Обычно мы проводим тендер и стремимся к максимально открытым торгам. Если тендеры заканчиваются ничем, все равно раз за разом их проводим», — сказал Алексей Моисеев, отвечая на вопрос о поиске покупателей для крупных активов.

Минфин также не исключает участие иностранных инвесторов в покупке национализированных активов. По словам Моисеева, действующие механизмы и специальные счета типа «Ин» позволяют проводить такие сделки, а прямых ограничений для иностранных покупателей нет.