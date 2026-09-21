Минфин предложил использовать ИИ для упрощения госзакупок
В Минфине считают, что искусственный интеллект может способен стать новым инструментом в системе госзакупок. Такие технологии помогут упростить работу как заказчиков, так и контролирующих органов.
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал, что искусственный интеллект способен существенно упростить работу с контрактной системой. По его словам, технология может стать одним из ключевых факторов дальнейшего развития этой сферы.
«Вне всякого сомнения, искусственный интеллект может стать решающим фактором по упрощению работы с контрактной системой как для заказчиков, так и для проверяющих органов», — сказал Алексей Моисеев.
Речь идет как о работе заказчиков, так и о деятельности проверяющих органов. Использование ИИ может сократить объем ручной работы и упростить обработку данных в закупочных процедурах.
так и представляю себе....
Прихожу с утра на работу, а тут ИИ уже столько всего накупил ......
следующие 15 лет будем кредиторскую задолженность закрывать