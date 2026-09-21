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Банки
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Казахстан смягчил правила выдачи банковских карт иностранцам

Иностранцев без вида на жительство и разрешения на постоянное проживание в Казахстане больше не будут автоматически относить к клиентам с повышенным риском.

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Агентство по развитию и регулированию финансового рынка Казахстана исключило из перечня факторов риска норму, по которой нерезиденты без ВНЖ или разрешения на постоянное проживание автоматически попадали в категорию клиентов с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Изменения коснутся процедуры оценки клиентов при оформлении банковских карт и других финансовых услуг. При этом банки по-прежнему смогут проводить усиленные проверки, если выявят признаки повышенного риска. Об этом пишет ТАСС.

Срок действия банковских карт для нерезидентов не изменился и по-прежнему ограничен 12 месяцами. Для иностранных клиентов с высоким уровнем риска сохраняются дополнительные требования.

С иностранцами, которые относятся к категории высокого риска, банки должны работать только при личном присутствии клиента. Дистанционный перевыпуск карт и обслуживание через представителей по доверенности для них по-прежнему запрещены. Также финансовые организации обязаны проводить биометрическую идентификацию таких клиентов.

Автор
Точка Банк
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