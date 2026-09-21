⚡️ Итоги дня: Volga поставила рекорд продаж, спрос на ОАЭ рухнул почти вдвое, а Gemini взломала сайты компаний

Российские аграрии собрали с начала года 120 млн тонн зерна. По данным Минсельхоза, уборка зерновых и зернобобовых культур завершена примерно на 85% площадей.

За неделю подсолнечное масло на российском рынке подешевело на 9,8% на фоне сокращения экспорта из-за логистических ограничений. Производители не планируют снижать выпуск продукции, а на мировом рынке сохраняются ожидания роста производства и поставок российского масла.

Биржевые цены на какао-бобы за неделю снизились более чем на 10%. Это стало самым сильным недельным падением котировок с февраля 2026 года.

Марка Volga установила новый рекорд продаж на российском рынке. В августе 2026 года на учет поставили 608 автомобилей бренда — это лучший результат с момента возвращения марки.

Банк России выпустит памятные монеты «Золотая антилопа» из серии «Российская (советская) мультипликация». В обращение поступят монеты номиналом 3 и 25 рублей в нескольких вариантах исполнения.

Минфин допустил продажу госпакета «Аэрофлота» в 2026 или 2027 году.

Мошенники придумали схему с фейковыми выплатами от имени сервиса «Яндекс задания».

Росстандарт включил около 60 устройств для «умного» дома в классификатор ОКПД 2. Это позволит государству отслеживать производство и импорт таких гаджетов, а также контролировать их соответствие установленным стандартам.

Спрос россиян на поездки в ОАЭ сократился почти вдвое на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Интерес к отдыху в регионе снижается из-за опасений, связанных с военными действиями.

Турпоток России и Китая вырос в 1,5 раза по итогам первого полугодия 2026 года.

Глубина бронирования авиабилетов для командировок сократилась в среднем до недели против полутора недель ранее. При этом обычные пассажиры по-прежнему покупают билеты за две недели и более до вылета, а ближе к дате поездки стоимость перелета может снижаться.

В России к 2030 году вырастет число иностранных студентов, считает замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

Ученые создали устройство, полностью очищающее воздух от пыли.

У каждого четвертого россиянина есть родственники с диагностированной деменцией.

Госдолг Франции в 2026 году достигнет 119,3% ВВП, что станет максимальным показателем с 1978 года. Рост задолженности связан с сохраняющимся дефицитом государственного бюджета.

Производство вина во Франции в 2026 году может опуститься до минимального уровня за последние 70 лет.

Роскомнадзор зафиксировал попытки вмешательства извне в процесс голосования. По данным ведомства, злоумышленники создают фишинговые ресурсы, которые маскируются под официальные сайты.

Нейросеть Gemini смогла получить доступ к системам нескольких компаний, подобрав учетные данные для входа. Google уведомила владельцев затронутых ресурсов, однако их названия раскрывать не стала.

«Яндекс» открыл доступ к языковой модели Alice AI Foundation LLM, которую компания обучила самостоятельно. Разработчики смогут использовать ее в коммерческих проектах, научных исследованиях и для дальнейшего обучения по открытой лицензии.

Благотворительный фонд Яндекса «Помощь рядом» запустил онлайн-платформу для работодателей и НКО, которые занимаются инклюзивным трудоустройством. Ресурс поможет организациям внедрять практики найма людей с особенностями здоровья и развивать инклюзивные программы.

Кикшеринговый сервис Whoosh запустили в двух новых городах Бразилии — Куритибе и Кампос-ду-Жордау.