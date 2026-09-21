КПП Главный Бухгалтер красный мобилка
Купить подписку
Профориентация для подростков от 100балльного репетитора
Общество
Читать 2 мин

⚡️ Итоги дня: Volga поставила рекорд продаж, спрос на ОАЭ рухнул почти вдвое, а Gemini взломала сайты компаний

Подготовили обзор главных событий дня — 21 сентября 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

3 просмотра

  • Российские аграрии собрали с начала года 120 млн тонн зерна. По данным Минсельхоза, уборка зерновых и зернобобовых культур завершена примерно на 85% площадей.

  • За неделю подсолнечное масло на российском рынке подешевело на 9,8% на фоне сокращения экспорта из-за логистических ограничений. Производители не планируют снижать выпуск продукции, а на мировом рынке сохраняются ожидания роста производства и поставок российского масла.

  • Биржевые цены на какао-бобы за неделю снизились более чем на 10%. Это стало самым сильным недельным падением котировок с февраля 2026 года.

  • Марка Volga установила новый рекорд продаж на российском рынке. В августе 2026 года на учет поставили 608 автомобилей бренда — это лучший результат с момента возвращения марки.

  • Банк России выпустит памятные монеты «Золотая антилопа» из серии «Российская (советская) мультипликация». В обращение поступят монеты номиналом 3 и 25 рублей в нескольких вариантах исполнения.

  • Минфин допустил продажу госпакета «Аэрофлота» в 2026 или 2027 году.

  • Мошенники придумали схему с фейковыми выплатами от имени сервиса «Яндекс задания».

  • Росстандарт включил около 60 устройств для «умного» дома в классификатор ОКПД 2. Это позволит государству отслеживать производство и импорт таких гаджетов, а также контролировать их соответствие установленным стандартам.

  • Спрос россиян на поездки в ОАЭ сократился почти вдвое на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Интерес к отдыху в регионе снижается из-за опасений, связанных с военными действиями.

  • Турпоток России и Китая вырос в 1,5 раза по итогам первого полугодия 2026 года.

  • Глубина бронирования авиабилетов для командировок сократилась в среднем до недели против полутора недель ранее. При этом обычные пассажиры по-прежнему покупают билеты за две недели и более до вылета, а ближе к дате поездки стоимость перелета может снижаться.

  • В России к 2030 году вырастет число иностранных студентов, считает замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.

  • Ученые создали устройство, полностью очищающее воздух от пыли.

  • У каждого четвертого россиянина есть родственники с диагностированной деменцией.

  • Госдолг Франции в 2026 году достигнет 119,3% ВВП, что станет максимальным показателем с 1978 года. Рост задолженности связан с сохраняющимся дефицитом государственного бюджета.

  • Производство вина во Франции в 2026 году может опуститься до минимального уровня за последние 70 лет.

  • Роскомнадзор зафиксировал попытки вмешательства извне в процесс голосования. По данным ведомства, злоумышленники создают фишинговые ресурсы, которые маскируются под официальные сайты.

  • Нейросеть Gemini смогла получить доступ к системам нескольких компаний, подобрав учетные данные для входа. Google уведомила владельцев затронутых ресурсов, однако их названия раскрывать не стала.

  • «Яндекс» открыл доступ к языковой модели Alice AI Foundation LLM, которую компания обучила самостоятельно. Разработчики смогут использовать ее в коммерческих проектах, научных исследованиях и для дальнейшего обучения по открытой лицензии.

  • Благотворительный фонд Яндекса «Помощь рядом» запустил онлайн-платформу для работодателей и НКО, которые занимаются инклюзивным трудоустройством. Ресурс поможет организациям внедрять практики найма людей с особенностями здоровья и развивать инклюзивные программы.

  • Кикшеринговый сервис Whoosh запустили в двух новых городах Бразилии — Куритибе и Кампос-ду-Жордау.

  • Приложение «СберИнвестиции» снова стало доступно для скачивания в App Store. Для пользователей iPhone сервис размещен под названием «Сияние».

Автор
Точка Банк
ЭДО

Обязательный ЭДО в грузоперевозках с 1 сентября 2026 года

Электронный документооборот в грузоперевозках. Перечень документов, обязательных в электронном формате с 1 сентября 2026 года, требования к участникам перевозки, регистрация в реестре «ГосЛог» и порядок подключения к оператору ИС ЭПД.

13.6K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка