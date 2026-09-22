Минфин оценил потери бюджета от нелегального табака в 120 млрд рублей

Доля нелегального рынка табачной продукции в России вновь начала расти после двух лет снижения. В Минфине оценивают ежегодные потери бюджета от теневого оборота в десятки миллиардов рублей.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов рассказал, что доля нелегального рынка табачной и никотинсодержащей продукции выросла до 11-12%. В 2024-2025 годах показатель находился на уровне 9-10%.

Доля нелегального рынка вейпов, никотиновых жидкостей существенно больше.

«По разным оценкам, занимает от 70 до 80%. Здесь первые шаги в этом направлении, которые мы предпринимаем, с 1 марта следующего года у субъектов Российской Федерации появится право вводить полный запрет продажи вейпов», — сказал Сазанов.

По словам замминистра, в последние годы доля нелегального рынка обычно составляла от 10 до 15%. Несмотря на снижение в предыдущие два года, в 2026 году власти вновь зафиксировали рост теневого сегмента.

В Минфине считают, что из-за серого рынка бюджет ежегодно недополучает около 100-120 млрд рублей. При этом ситуация на рынке вейпов и никотиновых жидкостей остается еще более сложной.