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Путин: система QR‑кодов на таможне работает без задержек

Система СПОТ работает в штатном режиме, нет никаких очередей при прохождении таможни.

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На встрече в Кремле президент Владимир Путин и глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалев обсудили работу цифровых инструментов контроля на границе. По словам главы государства, система QR‑кодов не создает задержек и используется без технических проблем.

Очередей на пунктах пропуска нет, а QR‑коды позволяют ускорить проверку данных. Пикалев уточнил, что ФТС не фиксирует случаев, когда транспорт сталкивался с препятствиями при прохождении контроля.

«Система QR-кодов работает, никаких проблем на самом деле, очередей нет», — сказал Владимир Путин.

Пикалев доложил, что ведомство продолжает развивать цифровые сервисы для участников внешнеэкономической деятельности. По его словам, QR‑коды помогают автоматизировать проверку документов и сокращают время оформления.

Ранее ФТС сообщала о расширении применения цифровых сервисов на пунктах пропуска и внедрении инструментов, которые ускоряют оформление грузов и снижают нагрузку на инспекторов.

Автор
Павел Желновод
Земельное право (ЗК РФ)

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