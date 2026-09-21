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Экономика России
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⛽️ Кабмин хочет обеспечить топливом регионы не ниже уровня 2025 года

Власти обсуждают дополнительные поставки нефтепродуктов в наиболее уязвимые субъекты РФ.

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Снабжение регионов топливом планируют сохранить на уровне не ниже показателей 2025 года, сообщили в правительстве РФ. Меры обсудили на совещании о ситуации на топливном рынке под председательством вице-премьера Александра Новака.

«В частности, обсуждались поставки нефтепродуктов в наиболее уязвимые регионы, исполнение обязательств по северному завозу, а также меры по снабжению регионов топливом на уровне не ниже показателей 2025 года», — говорится в сообщении кабмина.

Отраслевые компании также отчитались о выполнении поручений, которые получили ранее.

При формировании долгосрочных решений Новак поручил учитывать возможные риск-сценарии, предусматривать своевременные меры реагирования, включая увеличение производства нефтепродуктов и корректировку объемов импорта топлива.

Автор
Точка Банк
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