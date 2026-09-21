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Экономика России
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Минфин определится с налогами на трудноизвлекаемый газ до конца октября

Минфин обсуждает изменение налогообложения трудноизвлекаемых запасов газа. Окончательную позицию ведомство планирует сформировать до конца октября 2026 года.

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Один из основных вопросов — раздельный учет трудноизвлекаемых и традиционных запасов, которые могут находиться рядом на одном месторождении или участке недр. Об этом статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

«Необходимо выработать методику раздельного учета, чтобы четко это администрировать. Сейчас этот вопрос мы обсуждаем вместе с ФНС, с компаниями, Минэнерго», — сказал Сазанов.

Компании уже представили Минфину финансово-экономические модели. Позицию по возможным изменениям налогового режима ведомство рассчитывает определить до конца октября.

Ранее «Новатэк» предложил изменить налоговый режим для газовой отрасли, чтобы стимулировать разработку трудноизвлекаемых и геологически сложных запасов.

Компания предлагает выделить четыре категории таких запасов: газ в плотных породах, запасы с низкой плотностью, объекты, где требуется закачка газа или специальных агентов, а также месторождения на поздней стадии разработки.

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