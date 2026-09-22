👩‍🎓 Зарплатные предложения для студентов выросли на 12% за год

Работодатели стали активнее привлекать студентов и начинающих специалистов на рабочие и линейные позиции. Среднее зарплатное предложение для них достигло 70,8 тыс. рублей в месяц.

За январь — август 2026 года средние зарплатные предложения для студентов на рабочих и линейных позициях выросли на 12% год к году, до 70 832 рублей в месяц. Об этом сообщили в «Авито Работе».

Сильнее всего предлагаемые зарплаты увеличились в тяжелом машиностроении — на 50%, до 90 115 рублей в месяц.

Одновременно растет число вакансий для студентов и начинающих специалистов. В металлургии их стало больше чем вдвое — на 107% год к году, а среднее зарплатное предложение достигло 84 547 рублей. В банковской и финансовой сфере число таких вакансий выросло на 93%, в производстве электроники — на 20%.

Среди отдельных профессий заметнее всего выросли зарплатные предложения для слесарей-ремонтников — на 30%, до 96 884 рублей. Строителям стали предлагать на 27% больше — в среднем 112 927 рублей, ремонтникам — на 23% больше, до 85 676 рублей.

«Рабочие профессии сегодня достаточно часто являются четким карьерным выбором молодых специалистов. Сохраняющийся дефицит кадров делает их самым быстрым входом в профессию», — рассказал директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

Кроме того, за первое полугодие 2026 года число вакансий, где от соискателей требуются навыки работы с ИИ, выросло на 37% год к году.

Расчет зарплатных предложений основан на средних значениях диапазонов, которые работодатели указывают в вакансиях. Фактический доход зависит от региона, квалификации, графика и условий работодателя.