Минфин назвал следующую бюджетную трехлетку непростой

Минфин с начала 2026 года работает над федеральным бюджетом на следующую трехлетку. Глава ведомства Антон Силуанов предупредил, что его формирование проходит в непростых условиях.

Правительство приступило к работе над проектом федерального бюджета на следующие три года еще в первые месяцы 2026 года. Об этом министр финансов Антон Силуанов рассказал на Московском финансовом форуме.

«Мы буквально в первые месяцы текущего года [начали работу], уже понимая непростой бюджет на следующую трехлетку», — сказал Силуанов.

По словам главы Минфина, сложности при формировании бюджета возникают не первый год.

«Последние годы он всегда был непростым, сейчас он опять такой же», — добавил министр.

Конкретные параметры проекта федерального бюджета на предстоящую трехлетку в этом выступлении Силуанов не назвал.