«Клерк» упростил активацию гостевых заказов

Привязать покупку к аккаунту на «Клерк.ру» теперь можно в два клика без лишних писем.

На «Клерке» обновился порядок авторизации для незарегистрированных пользователей, покупающих наши курсы, вебинары или подписку «Клерк.Премиум».

Главное нововведение — на финальной странице «Спасибо за заказ» (которая открывается сразу после оплаты) появилась кнопка «Активировать».

Раньше пользователям приходилось совершать много лишних действий: заходить на электронную почту, искать письмо с подтверждением, проверять папку «Спам» и переходить по ссылке. Теперь этот долгий путь сократился всего до двух кликов.

Как теперь работает новая схема:

Клик по кнопке. Гость нажимает «Активировать» прямо на экране подтверждения оплаты;

проходит авторизацию или моментальную регистрацию на сайте;

промокод применяется сам в фоновом режиме, а заказ жестко закрепляется за личным кабинетом;

пользователь сразу перенаправляется на страницу «Мои покупки».

Активировать заказы теперь будет гораздо проще, не придется обращаться в техподдержку.