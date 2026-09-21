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«Клерк» упростил активацию гостевых заказов

Привязать покупку к аккаунту на «Клерк.ру» теперь можно в два клика без лишних писем.

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На «Клерке» обновился порядок авторизации для незарегистрированных пользователей, покупающих наши курсы, вебинары или подписку «Клерк.Премиум».

Главное нововведение — на финальной странице «Спасибо за заказ» (которая открывается сразу после оплаты) появилась кнопка «Активировать».

Раньше пользователям приходилось совершать много лишних действий: заходить на электронную почту, искать письмо с подтверждением, проверять папку «Спам» и переходить по ссылке. Теперь этот долгий путь сократился всего до двух кликов.

Как теперь работает новая схема:

  • Клик по кнопке. Гость нажимает «Активировать» прямо на экране подтверждения оплаты;

  • проходит авторизацию или моментальную регистрацию на сайте;

  • промокод применяется сам в фоновом режиме, а заказ жестко закрепляется за личным кабинетом;

  • пользователь сразу перенаправляется на страницу «Мои покупки».

Активировать заказы теперь будет гораздо проще, не придется обращаться в техподдержку.

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