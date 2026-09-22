Минфин готовит отсрочку по налогам для Ozon и его селлеров

Селлеры маркетплейса Ozon могут получить отсрочку и рассрочку по налоговым платежам по аналогии с мерами для РВБ. Решение находится в высокой степени готовности.

Замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал, что Ozon и продавцам маркетплейса могут предоставить налоговую поддержку. Перенос сроков уплаты будет посильным для бюджета, однако объем поддержки пока не определен.

«Минфин согласен, что поддержка нужна. Объем поддержки определяет правительство», — сказал Алексей Сазанов.

Отраслевые объединения уже направили соответствующие обращения в правительство, подтвердил директор Союза электронной торговли Георгий Багирян.

Для РВБ сроки уплаты НДС, налога на прибыль, страховых взносов и авансовых платежей за период с июля 2026 года по июнь 2027 года перенесли на 28 июля 2027 года. Погасить обязательства можно будет равными частями в течение года. Селлерам РВБ на 12 месяцев отложили уплату этих платежей, а также налогов по УСН и АУСН. Поддержку получат компании и ИП с ущербом свыше 5% годового дохода.

Точные потери продавцов Ozon определят после инвентаризации и передачи данных в ФНС. По оценке Data Insight, совокупный ущерб маркетплейса от атак на склады мог составить 125-170 млрд рублей, включая уничтоженные товары на 89-107 млрд рублей. Повреждения затронули 15-19% складских мощностей компании.