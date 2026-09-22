Аналитики назвали средний кредитный рейтинг заемщиков в России

За год рейтинг женщин вырос на 2 пункта, до 740 баллов, а мужчин снизился на 2 пункта, до 700 баллов. Самый низкий показатель зафиксирован у заемщиков моложе 25 лет.

Средний кредитный рейтинг российского заемщика за год не изменился и в августе 2026 года составил 721 балл, сообщило Объединенное кредитное бюро. Рейтинг рассчитывают на основе кредитной истории: своевременное погашение займов повышает показатель.

Доля заемщиков с очень высоким рейтингом — выше 875 баллов — выросла до 17,5% против 17,4% в июле и 14,8% в августе 2025 года.

Доля россиян с высоким рейтингом от 794 до 874 баллов составила 45%, со средним рейтингом от 571 до 793 баллов — 14,4%.

Низкий рейтинг в диапазоне от 1 до 570 баллов имели 23,1% заемщиков. В июле их доля составляла 23%, а в августе 2025 года — 22%.

У заемщиков моложе 25 лет средний рейтинг составил 624 балла, снизившись за год на 24 пункта. В группе 25–45 лет показатель достиг 705 баллов, в группе 45–65 лет — 743 баллов.

Самый высокий рейтинг отмечен у женщин старше 50 лет — от 755 баллов, а среди мужчин — у заемщиков от 60 лет с показателем 746 баллов.