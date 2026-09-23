Семьям с детьми предложили назначать базовую выплату независимо от дохода

Пособие предлагают платить всем семьям с детьми или назначать по минимальному набору критериев.

Базовую выплату на ребенка могут сделать доступной независимо от дохода семьи, следует из обращения первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи Татьяны Буцкой к министру труда и соцзащиты Антону Котякову. Альтернативный вариант — сохранить минимальный набор понятных и прозрачных критериев назначения.

Рост официального дохода сейчас может лишить родителей права на ежемесячную выплату. При этом доход не всегда отражает фактическое положение семьи из-за расходов на жилье, питание, лечение, транспорт, образование, детские кружки и содержание нескольких детей.

«Официальная занятость, рост дохода и ответственное финансовое поведение могут привести не к укреплению положения семьи, а к потере государственной поддержки», — указала депутат.

Буцкая также предложила рассчитать полную стоимость администрирования детских выплат и сопоставить ее с экономией от отказов семьям, которые не прошли проверку нуждаемости. В расходы входят работа сотрудников и содержание автоматизированных информационных систем.

Сейчас единое пособие назначают семьям с детьми до 17 лет при доходе ниже прожиточного минимума на человека, а также беременным, вставшим на учет до 12-й недели. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального детского ПМ.