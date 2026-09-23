Минфин расширит перечень товаров и заказчиков при централизованных госзакупках

Для новых заказчиков закупки начнут планировать с 1 января 2027 года. Полный переход на централизованную модель намечен на 1 января 2028 года.

Минпромторг, Минтруд, Минцифры, Росздравнадзор и его территориальные органы могут включить в список заказчиков централизованных закупок, следует из проекта постановления правительства, разработанного Минфином. Документ опубликован на портале НПА 16 сентября 2026 года.

Закупки для них будет проводить ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России».

В перечень также войдут Минтранс, Росавиация и ее территориальные органы, Росавтодор. Их закупками займется ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры».

Предполагается введение таких сроков:

с 1 января 2027 года уполномоченные учреждения начнут планировать централизованные закупки типовых товаров, работ и услуг;

с 1 ноября 2027 года — будут проводить такие закупки в части планового периода;

с 1 января 2028 года — смогут закупать типовые позиции и определять поставщиков, подрядчиков и исполнителей по нетиповым закупкам.

Перечень типовых товаров, работ и услуг планируют дополнить услугами почтовой связи, перевозки пассажиров и багажа, а также техосмотра транспортных средств.