Письмо ФНС: какую ставку НДС применять при реализации имущества плательщиков УСН

Перед продажей имущества по решению суда уполномоченному лицу нужно получить от собственника письменное уведомление о налоговом режиме и ставке НДС.

При реализации имущества плательщика УСН по решению суда НДС рассчитывают по ставке, которую применяет собственник, разъяснила ФНС в письме от 15.09.2026 № СД-35-3/12397@. Обязанности налогового агента выполняет орган, организация или ИП, уполномоченные продать имущество.

Если собственник применяет НДС по ставке 5%, 7%, 22% или 10%, уполномоченное лицо должно предъявить покупателю соответствующую сумму налога. Ставку определяют на основании письменного сообщения собственника.

Если плательщик УСН освобожден от НДС, уполномоченное лицо не признается налоговым агентом и не должно исчислять и перечислять налог. Налоговую базу при продаже имущества определяют исходя из его цены с учетом положений статьи 105.3 НК и акцизов для подакцизных товаров.