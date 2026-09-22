Подросткам откроют счета цифрового рубля к концу 2027 года

Банк России работает над тем, чтобы подростки 14-18 лет могли открывать счет цифрового рубля к концу 2027 года. Сейчас такая возможность доступна только гражданам от 18 лет. Об этом рассказала зампред ЦБ Зульфия Кахруманова во время онлайн‑уроков по финансовой грамотности.

«Мы работаем над этим и надеемся, что к концу следующего года мы дадим такую возможность и вам, но к этому моменту вы будете знать все о цифровом рубле», — сказала Кахруманова.

С 1 сентября 2026 года в России стартовал массовый запуск цифрового рубля: банки и розничные компании открывают инфраструктуру для работы с новой формой национальной валюты. Цифровой рубль стал третьей формой денег в РФ наряду с наличными и безналичными и представляет собой следующую ступень развития платежных технологий.