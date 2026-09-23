Возвраты товаров на маркетплейсах хотят ограничить, но общественные организации против

Профильные объединения выступили против ужесточения возвратов дистанционных покупок, предупреждая, что поправки переложат дополнительные риски и расходы на потребителей.

Сразу несколько потребительских организаций раскритиковали подготовленный Минэкономики законопроект, который меняет правила возврата товаров при дистанционной покупке.

В ОПИ, МОЗП и Союзе потребителей Татарстана считают, что поправки заметно сужают права покупателей: документ допускает полный отказ от возврата отдельных категорий товаров, позволяет удерживать расходы на доставку при отказе до передачи, переносит риск случайного уничтожения товара на потребителя и ставит ПВЗ в зависимость от решения продавца маркетплейса. Об этом пишет «Коммерсант».

Бизнес, напротив, говорит о массовых злоупотреблениях: селлеры фиксируют до 45% отказов в сегменте одежды, а некоторые категории — например, БАДы и спортивное питание — невозможно безопасно вернуть после вскрытия.

Представители отрасли считают, что регулирование должно учитывать специфику товаров и обеспечивать баланс интересов, а проблемы возвратов решать точечно, через требования к сохранности товарного вида и меры для недобросовестных покупателей.