Эксперт: белый список интернета превращается в новую бизнес‑лицензию

Минцифры рассматривает заявки на включение в белый список только при наличии ходатайства федерального органа, а четкого регламента с критериями и сроками пока не существует.

Минцифры сформировало белый список интернет‑ресурсов, трафик которых операторы продолжают пропускать при ограничении мобильного интернета. Включение в перечень фактически стало новой формой бизнес‑допуска: доступность сервиса зависит от согласований и технической инфраструктуры.

Управляющий партнер Rodionoff Group Иван Родионов рассказал «Клерку», что первая версия списка появилась 5 сентября 2025 года и включала «Госуслуги», сервисы VK и «Яндекса», Ozon, Wildberries, Rutube, «Дзен», сайт платежной системы «Мир», ресурсы Президента и Правительства, платформу электронного голосования и сайты операторов связи. Позже перечень расширили за счет госорганов, банков, СМИ, транспортных компаний, медорганизаций и региональных платформ. К апрелю 2026 года в списке было уже более 500 сервисов.

Иван Родионов «Само включение в перечень не гарантирует доступность сервиса при любом сценарии. Список работает, когда мобильная передача данных ограничена избирательно и оператор технически пропускает разрешенный трафик. При полном отключении оборудования или отсутствии необходимого согласования не помогут ни социальная значимость, ни правильный «цвет» списка»

Эксперт также объяснил, как компании могут попасть в белый список. Практический маршрут компании выглядит так:

Проверить российскую локализацию серверов, облачной инфраструктуры, систем авторизации и иных критических компонентов. Подготовить обоснование социальной или экономической значимости сервиса: аудитория, выполняемые функции, последствия недоступности, влияние на граждан и инфраструктуру. Получить поддержку профильного федерального органа либо, для регионального сервиса, соответствующего органа власти субъекта. Добиваться направления предложения в Минцифры и быть готовым к технической проверке и согласованию с органами безопасности.

Однако даже прохождение этих этапов не гарантирует включения. Публичного административного регламента с исчерпывающими критериями, сроками и основаниями отказа пока нет.