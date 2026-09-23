Каждую поставку еды для школ и больниц хотят проверять из-за массовых отравлений

Контролирующие органы предлагают ввести обязательные проверки каждой партии продуктов для школ, детсадов и больниц. Выборочный контроль больше не справляется на фоне участившихся отравлений детей.

В России предлагают ужесточить контроль социального питания и проверять каждую партию продуктов, поступающую в школы, детские сады, больницы и другие учреждения. Инициатива связана с ростом массовых отравлений: в сентябре пострадали дети в лагере на Сахалине, хоккейные команды в Иркутске и школьники на Кубани. Общественный совет при Россельхознадзоре направил предложения в Минэкономразвития, Минпромторг и Минсельхоз.

Согласно протоколу заседания, предлагают фиксировать результаты лабораторных испытаний в системах прослеживаемости, а также законодательно закрепить право заказчиков и контролирующих органов проверять предприятия‑поставщиков. Общественники настаивают на централизованном контроле качества сырья и автоматической блокировке нелегальной продукции. Об этом пишут «Известия».

Россельхознадзор отмечает, что нарушения продолжают выявляться: измененные сроки годности, отсутствие данных о сырье, поставки продукции без подтверждения безопасности. Ведомство предлагает анализировать деятельность поставщиков в системах «Меркурий», «Веста» и «Цербер», а также исключать из закупок компании, замеченные в фальсификате.

Эксперты считают, что требования к лабораторным исследованиям и прослеживаемости нужно закрепить в законе. Это повысит безопасность продуктов для социально уязвимых групп и снизит риски поставок некачественной еды. Также предлагается законодательно определить понятие «социальное питание» и вывести такие закупки из‑под части норм 44‑ФЗ, чтобы установить единые стандарты и контракты.

В Госдуме уже подготовили законопроект «Об основах обеспечения и организации социального питания». Он должен установить единые требования к качеству продуктов. По словам первого зампреда комитета по защите семьи Татьяны Буцкой, государство ежегодно тратит на питание детей около 100 млрд рублей, и качество должно соответствовать этим расходам.

При этом случаи массовых отравлений продолжают происходить регулярно. Общественная потребительская инициатива призывает ужесточить ответственность поставщиков: многие компании систематически нарушают требования, а наказание не сопоставимо с прибылью. Эксперты также называют ключевым фактором развитие цифровой прослеживаемости и автоматической блокировки продукции при выявлении нарушений.