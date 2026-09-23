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Обучение в частных школах и кружках теперь можно оплачивать без комиссии в ВТБ

Банк убрал 1% комиссию за платежи в адрес частных образовательных учреждений — теперь обучение можно оплачивать бесплатно через ВТБ Онлайн.

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ВТБ отменил комиссию за оплату частных образовательных услуг при переводах по полным реквизитам в ВТБ Онлайн. Ранее комиссия составляла 1% от суммы платежа. Новое условие распространяется на все частные школы, детские сады, кружки, секции, автошколы и другие негосударственные образовательные организации — вне зависимости от суммы перевода.

Оплатить обучение без комиссии можно в мобильном приложении и веб‑версии ВТБ Онлайн. Платежи доступны с текущего счета, дебетовой карты или накопительного счета. При оплате с кредитной карты действует комиссия за использование заемных средств согласно тарифам. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Бесплатные переводы в адрес образовательных учреждений доступны в разделе «Платежи» — клиент может выбрать организацию по реквизитам или найти ее в каталоге банка.

Ранее ВТБ уже отменил комиссии за оплату услуг ЖКХ, штрафов и госплатежей. Банк продолжает расширять перечень бесплатных операций: ежемесячно сотни тысяч клиентов совершают платежи в адрес различных организаций.

Автор
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