Для счастья большинству россиян нужно от 150 тысяч рублей в месяц

Почти половина россиян считает, что деньги влияют на счастье лишь до определенного предела, но при этом большинство называют довольно высокие суммы ежемесячного дохода.

31% россиян рассказали, что для ощущения счастья им необходимо получать от 150 до 300 тыс. рублей в месяц. Еще 22% предпочли бы доход 300-500 тыс., 20% чувствовали бы себя счастливыми при уровне 50-150 тыс. Доход от 500 тыс. до 1 млн назвали комфортным 11% респондентов, более миллиона — 12%. Лишь 4% отметили, что им достаточно менее 50 тыс. рублей.

Почти половина участников опроса (48%) считают, что деньги влияют на счастье, но только до определенного предела. Для 38% финансовое положение напрямую связано с ощущением счастья, для 11% — не имеет значения. Об этом сказано в исследовании Роскачества совместно с «Финансами Mail».

Среди ключевых факторов, влияющих на благополучие, россияне назвали здоровье (24%), семью и близких (23%), уверенность в завтрашнем дне (18%), высокий доход (13%), путешествия и новые впечатления (12%), а также возможность заниматься любимым делом (10%).

При этом 36% считают, что текущий доход позволяет чувствовать себя счастливыми лишь частично, у 28% — совсем не позволяет. Полностью счастливыми себя назвали 3%, еще 9% отметили, что счастье не зависит от размера дохода.

Уверенность в себе, по мнению респондентов, дают сбережения (12%), высокий доход (19%) или сочетание обоих факторов (65%). Для 21% счастье помогает зарабатывать, 36% уверены, что деньги помогают почувствовать себя счастливым, а 43% считают эти вещи несвязанными.